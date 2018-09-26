В Копейске вынесли приговор банде «черных» риелторов за аферу на 47 миллионов рублей

В Копейске вынесен приговор 13 аферистам за хищение у граждан свыше 46,7 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд вынес приговор в отношении 13 жителей региона. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В суде установлено, что в 2014-2015 годах южноуральцы, занимающиеся риелторской деятельностью, в соучастии с сотрудницей территориального отдела Росреестра, под предлогом помощи в покупке жилья, продавали квартиры горожан и похищали средства, не предоставляя иного жилья и лишая южноуральцев права на жилое помещение.
Также злоумышленники предлагали обладательницам материнского капитала приобрести недвижимое имущество, якобы с использованием заемных средств в подконтрольной аферистам организации, убеждая женщин заключать фиктивные договоры купли-продажи недвижимого имущества без фактической передачи денег от покупателя к продавцу, а также фиктивные договоры займов без фактической передачи средств между заимодавцем и заемщиком.
Деньги, поступавшие из пенсионного фонда на счета подконтрольной фирмы в счет оплаты по фиктивному договору займа, мошенники похищали.
В итоге мошенники обманули 31 человека потерпевшему на сумму свыше 46,7 миллиона рублей.
В ходе расследования наложен арест на имущество аферистов на сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
Суд приговорил 8 преступников к лишению свободы сроком от 2 лет 6 месяцев до 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, в отношении 5 из них назначено наказание в виде лишения свободы условно сроками от 2 до 3 лет лишения свободы с испытательными сроками от 2 до 3 лет.
Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму свыше 14,6 миллиона рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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