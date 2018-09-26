Южно-Уральский промышленный кластер вошел в реестр совместных проектов Минпромторга

Минпромторг РФ включил Южно-Уральский промышленный кластер в реестр совместных проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, решение о включении Южно-Уральского промышленного кластера по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин в реестр совместных проектов было принято конкурсной комиссией Минпромторга России. Соответствующий приказ подписал врио министра федерального ведомства Сергей Цыб.

«Я недавно посетил промышленную площадку кластера. Самое главное – это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая», – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Южно-Уральский промышленный кластер в 2018 стал членом Ассоциации кластеров и технопарков России. По данным Ассоциации, проект «Освоение импортозамещающего высокотехнологичного производства подшипников скольжения» включен в план перспективного развития ООО ПК «Ходовые системы» – участника кластера и планируется к реализации до конца 2019 года. В рамках совместного проекта ООО «Каток» обеспечит закупку 27 тысяч 240 подшипников скольжения с использованием наплавки бронзой способом центробежного литья, в составе сборочных узлов для производства катков, в объеме не менее 233 миллионов 155 тысяч рублей до конца 2020 года. Данная продукция будет использована при производстве конечной продукции кластера – катка опорного – для дальнейшей реализации на рынках промышленных тракторов и запасных частей к тракторной технике. Общий объем инвестиций в проект составит 206 миллионов 936 тысяч рублей. Сумма запрашиваемой господдержки немногим более 100 миллионов рублей.

Южно-Уральский промышленный кластер получит из федерального бюджета субсидию, что позволит ускорить процесс реализации совместного проекта, а также будет способствовать развитию импортозамещения в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 23 новых рабочих мест на предприятии-инициаторе совместного проекта и увеличить количество высокопроизводительных рабочих мест.

«Промышленный кластеры рассматриваются не только как механизм компенсации понесенных затрат на всех стадиях жизненного цикла, – отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко. – Создание промышленных кластеров в Челябинской области значительно повысит инвестиционную привлекательность региона. В кластерном механизме создаются определенные инвестиционные ниши и регион уже сможет не просто приглашать потенциальных инвесторов, а четко представлять, что требуется тот или иной продукт, и отвечать на вопрос, кто будет гарантированно приобретать этот продукт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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