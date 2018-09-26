Воспитанников детского сада из Аши кормили некачественными продуктами

В Аше прокуратура вскрыла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства региона, Ашинской городской прокуратурой по поступившему обращению проведена проверка исполнения законодательства об образовании в детском дошкольном учреждении.

«Установлено, что в образовательной организации не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства в сфере обеспечения питания детей, нарушаются положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и санитарные правила «СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», – заявили в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что в дошкольном учреждении использовались продукты ненадлежащего качества, отсутствовало рассчитанное меню, нарушена маркировка оборудования и требования к хранению уборочного инвентаря, занижен вес суммарного выхода блюд.

По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Материалы дела об административном правонарушении направлены в Ашинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Челябинской области для рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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