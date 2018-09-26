Мошенницу, заставившую пенсионерку взять два кредита, отправили в колонию

Жительница Карабаша осуждена за хищение у земляков свыше 5,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карабашский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

В суде установлено, что женщина в 2014-2017 годах под различным предлогами похитила средства у троих местных жителей на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей.

Так, у одной из потерпевших в период с сентября 2014 по август 2016 года похитила свыше 1,6 миллиона рублей, взяв в долг деньги с обещанием решить вопрос о трудоустройстве сына пострадавшей.

Другой жертве аферы она рассказывала о материальных проблемах у сына-участника боевых действий. В итоге пенсионерка передала ей все имевшиеся накопления с банковских счетов, оформила два кредита, а также отдала золотые украшения. Всего она отдала мошеннице около четырех миллионов рублей.

В 2017 году злоумышленница похитила у другого пенсионера 150 тысяч рублей под предлогом необходимости проведения сыну операции после серьезного ранения.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшими гражданские иски на общую сумму 5 миллионов 745 тысяч 160 рублей удовлетворены судом в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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