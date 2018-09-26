В Миассе перед судом предстанет директор фирмы, обманувшая туристов на два миллиона

В суд Миасса направили уголовное дело в отношении директора турагентства, обманувшей клиентов на 2 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники следственного отдела ОМВД России по Миассу закончили расследование уголовного дела по признакам преступления, квалифицируемого частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) в отношении директора туристического агентства.

По версии следствия, с начала 2017 по февраль 2018 года руководитель турфирмы обманула 25 человек, обратившихся в организацию с целью получения услуг по подбору и приобретению туристических продуктов. Заявители заключали договоры на приобретение туров и оплачивали их стоимость, однако 57-летняя женщина даже не думала исполнять свои обязательства.

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дело с обвинительным заключением направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

Политический диссонанс: думская оппозиция «забыла» потребовать вернуть пенсионную реформу в правительство РФ. / Авторитет власти «растоптан»: Путин, Медведев и «Единая Россия» совершили «политическое харакири». / Протест опять не помог: «Единая Россия» продавила пенсионную реформу во втором чтении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»