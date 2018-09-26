В драку вокруг челябинского мусора вмешались антимонопольщики

Челябинское УФАС России даст оценку действиям перевозчиков твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба в связи с нарастающей негативной ситуацией, связанной с продолжительным невывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в Челябинске, изучит действия перевозчиков на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

Ведомство проверит действия перевозчиков, отказавшихся оказывать услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок, относительно сговора или злоупотребления доминирующим положением.

«В Челябинское УФАС России начали поступать обращения граждан с требованием повлиять на сложную обстановку и действия организаций, ответственных за обеспечение своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. По имеющейся информации, невывоз мусора продолжается от нескольких дней до двух недель, – сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. – Сегодня Челябинским УФАС России направлены запросы в администрацию Челябинска и министерство экологии Челябинской области для получения информации о всех хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по вывозу ТКО на территории города. Кроме того, сегодня у компаний, на действия которых уже поступили жалобы непосредственно в ведомство или через СМИ, будут запрошены сведения о причинах прекращения вывоза мусора с контейнерных площадок и стоимости таких услуг».

Полученные данные помогут составить полную информационную картину о данном товарном рынке, его доминантах и установленных ценах за услуги, а также иных особенностях работы хозсубъектов в данной сфере, надеются в УФАС.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства Челябинским УФАС России в отношении хозяйствующих субъектов будет оперативно применены меры антимонопольного реагирования – выдача предписаний о прекращении нарушения действующего законодательства и вынесение постановлений о наложении штрафов.

Кроме того, Челябинское УФАС России выходит с предложением к администрации Челябинска, министерству и хозсубъектам о проведении заседания рабочей группы по обсуждению и решению данного вопроса.

Также в ближайшее время на сайте управления будет запущен опрос, в котором смогут принять участие управляющие компании, хозсубъекты и граждане и сообщить о подробностях осуществления услуг на данном рынке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.09.18

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