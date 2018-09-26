Неадекватный южноуралец расстрелял маршрутку

В поселке под Челябинском неадекватный мужчина обстрелял маршрутное такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГБР «Варяг», инцидент произошел 23 сентября в поселке Октябрьский на территории Копейска.

«Бойцы ГБР «Варяг» задержали неадекватного гражданина. Этот тип стрелял по маршрутке из пневматического пистолета и кидался на прохожих», – сообщили в охранном предприятии.

Мужчина передан наряду полиции. У него в сумке были обнаружены электрошокер, нож, а также медицинские печатки и упаковка с шариками для пневматического оружия.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в отношении дебошира возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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