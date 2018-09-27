Экс-замминистра южноуральского минэкономразвития ставили под арестом

Бывший первый замминистра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев останется под домашним арестом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 27 сентября, апелляционная инстанция изучила материалы досудебного производства в отношении первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева.

Напомним, чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

3 августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил Антона Бахаева с поста первого заместителя министра экономического развития региона «в связи с утратой доверия». Это решение экс-чиновник пытается оспорить в суде.

14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для бывшего чиновника с содержания под стражей на домашний арест. Однако в Челябинский областной суд было направлено апелляционное представление с ходатайством продлить содержание Бахаева под стражей. Сегодня региональная судебная инстанция оставила в силе решение Центрального районного суда: экс-чиновник остается под домашним арестом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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