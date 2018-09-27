В горах Челябинской области прошел сель

В горах под Катав-Ивановском сошел грязевой оползень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 26 сентября, в районе горы Песчаной. Об этом сообщил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

«Место выхода грязевых масс составляет ширину 60 метров, протяженность 650 метров и внизу, где остановилась грязь, ширина составляет около 100 метров. В настоящее время по краям «оползня» грязь застыла...» – написал чиновник на своей странице в соцсетях.

В настоящее время, по информации ГУ МЧС, движения оползня не фиксируется, отметил он. Угрозы для безопасности людей, их имущества, транспортной и коммунальной инфраструктуры нет.

До ближайшего населенного пункта (поселок Дорожный) более 3,5 километров . До деревни Карауловка – 10 километров.

В случае изменения обстановки (ухудшение не прогнозируется) ЦУКС ГУ МЧС во взаимодействии с муниципальными ЕДДС и старостами сельских поселений оповестят население.

ГУ МЧС по Челябинской области организовало постоянный мониторинг обстановки в районе фиксации грязевых масс.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.18

Экс-замминистра южноуральского минэкономразвития ставили под арестом. / Вот она, слава! BBC и RT расскажут миру о мусорном коллапсе в Челябинске. / Тактический сбой: протест против пенсионной реформы оказался в тупике. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»