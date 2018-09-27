В Челябинске без электричества остался завод Аристова

ЧЭМК остался без электроснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ситуационно-аналитическом центра Минэнерго России, авария произошла сегодня в 04:21 на подстанции «ЧФЗ» (АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»).

При переключениях по выводу в ремонт второй системы шин действием дифференциальной защиты шин отключились первая и вторая системы шин. Без напряжения остались трансформаторы Т-1 и Т-2 на подстанции «Абразивная».

«Аварийное отключение на ПС 220 кВ «ЧФЗ» произошло при отключении оперативным персоналом шинного разъединителя второй системы шин 110 кВ второй цепи ВЛ 110 кВ «ЧФЗ – Абразивная», при этом, по информации оперативного персонала ПС, шинный разъединитель первой системы шин 110 кВ второй цепи ВЛ 110 кВ «ЧФЗ – Абразивная» и шиносоединительный выключатель 110 кВ на ПС 220 кВ «ЧФЗ» были включены», – пояснили энергетики.

Без электроснабжения остался Челябинский электрометаллургический комбинат (АО «ЧЭМК»).

Челябинск, Виктор Елисеев

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