Южноуральскому подростку выписали счет в 10 миллионов за сожженный диван

Несовершеннолетний южноуралец осужден за неосторожный поджог лесного массива.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Октябрьский районный суд признал 16-летнего местного жителя виновным в повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившем крупный ущерб.

В суде установлено, что днем 20 мая нынешнего года молодой человек решил поживиться металлическим ломом. Для этого он поджег диван, найденный на территории полигона бытовых отходов в селе Октябрьское, и ушел в другую часть свалки в поисках металла. В это время огонь перекинулся с горящей мебели на траву, а по ней добрался до лесного массива.

В итоге выгорело 477 кубометров сосны и 229 кубометров березы. ЧОБУ «Октябрьское лесничество» оценило ущерб от пожара 14,7 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд приговорил подростка к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

Исковые требования потерпевшей стороны удовлетворены на сумму 10 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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