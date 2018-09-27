Мэрии Златоуста запретили убивать бездомных животных

В Златоусте суд признал незаконной деятельность по отлову безнадзорных животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Златоуста в ходе проверки выявил нарушения при осуществлении отлова и содержания безнадзорных животных на территории города.

Выявленные нарушения закона послужили основанием для обращения в суд с иском к ООО «КомРит» и муниципальному казенному учреждению Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» с требованиями: признать незаконной деятельность юридического лица по применению для поимки безнадзорных животных препарата «Адилин-Супер» и его аналогов; признать незаконной деятельность по умерщвлению безнадзорных животных в месте обнаружения; запретить ООО «КомРит», МГУ ЗГО «УЖКХ» деятельность по отлову, умерщвлению безнадзорных животных на территории городского округа без обеспечения возможности содержания отловленных животных, как минимум в течение 6 месяцев в специализированном питомнике (приюте) и др.

При вынесении решения Златоустовский городской суд пришел к выводу, что деятельность ответчиков по отлову безнадзорных животных на территории городского округа не соответствует требованиям действующего законодательства и нарушает права граждан на востребование отловленных животных их собственниками и не соответствует принципам гуманности при обращении с животными, в связи с чем, подлежит запрещению.

Исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда решение оставлено без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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