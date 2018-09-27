Областные власти выделили 89 миллионов рублей на борьбу с мусорным коллапсом в Челябинске

На решение проблем с вывозом мусора Челябинску из бюджета региона направляется почти 89 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава Южного Урала Борис Дубровский поручил министерству финансов региона направить 88,7 миллиона рублей из областного бюджета на решение проблем, связанных с вывозом мусора.

Соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2018-2020 годы утвердили депутаты законодательного собрания Челябинской области.

Как сообщил в своем выступлении министр финансов региона Андрей Пшеницын, средства в сумме 88,7 миллиона рублей будут направлены на мероприятия по обработке и захоронению коммунальных отходов в связи с закрытием свалки в Челябинске. «Это новая строка в бюджете, поэтому включение данных расходов потребовало корректировки основного финансового закона области», – пояснил министр.

Кроме того, в доходы регионального бюджета включены дополнительные федеральные средства в сумме 5 миллионов рублей, выделенные на авиационный мониторинг пожарной ситуации в лесах Южного Урала. С учетом внесенных изменений доходы областного бюджета на 2018 год составляют 155 миллиардов 650,3 миллиона рублей, расходы – 165 миллиардов 917,4 миллиона рублей, дефицит остался без изменений в сумме 10 миллиардов 267,1 миллиона рублей.

Напомним, ситуация с вывозом мусора обострилась в Челябинске после того, как 11 сентября городские власти полностью закрыли свалку в центре города. Основные потоки твердых коммунальных отходов (ТКО) перенаправили на полигон в поселке Полетаево. В результате транспортное плечо значительно увеличилось, и ряд перевозчиков сначала потребовали увеличить тариф, а когда им в этом отказали, прекратили вывоз мусора. В итоге контейнерные площадки во дворах Челябинска оказались переполнены твердыми коммунальными отходами, а мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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