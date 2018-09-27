В Челябинске полиция задержала организаторов убийства на кладбище

Полицейские выяснили, кто заказал убийство безработного на кладбище в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, задержаны подозреваемые в организации убийства мужчины, обнаруженного в лесополосе у Голубого карьера в Челябинске с огнестрельными ранениями, недалеко от кладбища.

В настоящее время организатору и исполнителю убийства предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (организация убийства по найму) и пункт «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство по найму). По некоторым данным, мужчину «заказали» его собственные жена и сын.

В отношении пособника решается вопрос о предъявлении ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, пункта «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (пособничество в совершении убийства по найму).

Один из подозреваемых в исполнении преступления задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, второй подозреваемый и организаторов – арестованы. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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