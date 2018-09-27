Южноуральское село осталось без газа из-за неуклюжего мусоровоза

Село в Челябинской области осталось без газоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск», в настоящий момент специалисты компании проводят аварийно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в селе Еманжелинка Еткульского района.

«Вчера при совершении маневра мусоровоз повредил газовую трубу. Для устранения угрозы утечки газа и взрыва сотрудники аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Челябинск» были вынуждены приостановить газоснабжение. В зону отключения попало 220 абонентов: 160 частных жилых домов по улицам Совхозная, Солнечная, Южная, 50 квартир в многоквартирных домах по улице Геологов, а также 10 небольших предприятий», – рассказали газовики.

К 20:10 вторника поврежденный газопровод был восстановлен. В 21:10 произведен пуск газа в 35 частных домов и двум предприятиям. Сегодня продолжается подключение оставшихся абонентов. Полностью восстановить газоснабжение планируется к вечеру.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.18

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