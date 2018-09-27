На Южном Урале ожидаются заморозки до минус 5 градусов

Синоптики предупредили южноуральцев о грядущих заморозках.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, ночью и утром 28-30 сентября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов, на почве до -5 градусов.

Отметим, что понижение температуры воздуха началось уже сегодня и проходит на фоне осадков. Дожди, по прогнозу синоптиков, продолжатся до начала следующей недели. Также ожидается дальнейшее похолодание,а также усиление ветра.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.18

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