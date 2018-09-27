В Челябинской области газифицируют еще один поселок

Из бюджета Челябинской области направят дополнительные средства на газификацию еще одного поселка Нагайбакского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению главы региона Бориса Дубровского в 2018 году из областного бюджета было направлено около 25 миллионов рублей на строительство трех газопроводов в селах Фершампенуаз, Париж и Южный. Дополнительно губернатор направил в территорию еще 3,7 миллиона рублей, что позволит полностью газифицировать также поселок Переселенчекий.

В настоящее время в четырех селах Нагайбакского района идет строительство газопроводов, что позволит подключить к газу около 250 частных домовладений. «Реализация программы газификации Челябинской области в 2018 году позволит тысячам южноуральцев улучшить свой быт, поднимет уровень газификации Южного Урала до 71%. Уверен, что в рамках программы газ дойдет до всех населенных пунктов нашего региона», – неоднократно подчеркивал губернатор Борис Дубровский значимость областной программы газификации для южноуральцев.

Три газопровода в Фершампенуазе, Париже и Южном уже построены и находятся на стадии сдачи в эксплуатацию. Проведенные торги по строительству этих объектов позволили сэкономить 9,4 миллиона рублей и направить эти средства на начало газификации поселка Переселенческий. «Средства на проектирование газопровода жители Переселенческого начали собирать в 2012 году. В 2014 году проект подали на государственную экспертизу. В этом году газификация первой очереди в поселке стартовала. В рамках выделенных средств на первом этапе газифицируется 20 жилых домов. Всего по проекту газ должен пойти в 84 дома. Решением губернатора Бориса Дубровского на продолжение в этом году газификации в Переселенческом выделено еще 3,7 миллиона рублей. Это позволит полностью закрыть нужды жителей поселка», – рассказал первый заместитель главы района по производственным вопросам Иван Фархутдинов.

«Газификация района – очень дорогостоящий и долговременный цикл мероприятий. Но работы в этом направлении не прерываются ни на неделю: физические работы, которые видны населению, это лишь вершина огромного айсберга. Сегодня у нас есть понимание, как, в какой перспективе и очередности газифицировать населенные пункты всего района. С поддержкой областного руководства мы движемся к намеченной цели. Строительство газопроводов в Фершампенуазе, Переселенческом, Париже и Южном – тому подтверждение», – пояснил глава Нагайбакского района Виталий Гайсин.

Всего в 2018 году по решению губернатора Бориса Дубровского на газификацию Челябинской области будет направлено более 750 миллионов рублей. Из регионального бюджета выделено 505 миллионов в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области». 70 миллионов пойдет на газификацию по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Еще около 150 миллионов рублей планируется получить за счет спецнадбавок за транспортировку газа, которую платят предприятия и коммерческие структуры. Вырученные средства преимущественно пойдут на содержание и ремонт действующих газопроводов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.09.18

Россию загнали в тупик: Госдума окончательно приняла пенсионную реформу. / На Южном Урале ожидаются заморозки до минус 5 градусов. / Госдума окончательно одобрила «пенсионную» Конвенцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»