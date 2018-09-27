В Челябинской области КАМАЗ врезался в легковушку: двое погибли

В страшном лобовом столкновении под Саткой погибли жители Нижегородской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 27 сентября, в 11:50 на 1696 километре автодороги «Москва-Челябинск» на территории Саткинского района.

33-летний водитель, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ, по предварительным данным, при выполнении маневра обгон, выехал на левую обочину, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21140, под управлением 51-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля и его пассажир, женщина 47-лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Установлено, что они жители Нижегородской области, направлялись в сторону Уфы.

На место аварии прибыли экипажи дорожно-патрульной службы, которые организовали реверсивное движение, регулировочно-распорядительные действия, а также приняли меры по эвакуации поврежденного транспорта.

В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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