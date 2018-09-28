Прокуратура требует наказать заведующую челябинским детским садом, откуда сбежал ребенок

Прокуратура поставила вопрос об ответственности руководителя детского сада после самовольного ухода воспитанника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провело проверку по факту самовольного ухода 4-летнего ребенка из детского дошкольного учреждения.

Установлено, что 26 сентября около 09:46 4-летний воспитанник детского сада, расположенного по улице Куйбышева, самостоятельно покинул учреждение без сопровождения родителей. Несовершеннолетний обнаружен прохожими спустя 40 минут.

«Нахождение ребенка без сопровождения законных представителей, воспитателя могло повлечь за собой совершение в отношении него преступлений. По результатам проверки, прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в отношении заведующего учреждением вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения мировому судье.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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