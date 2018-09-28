Бывшая чиновница из Сатки, «подарившая» знакомым восемь квартир, отделалась условным сроком

В Сатке вынесен приговор бывшей чиновнице за превышение должностных полномочий при переселении граждан из ветхо-аварийного жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал 46-летнюю местную жительницу виновной в 8 эпизодах превышения должностных полномочий, а также в получение взятки.

В суде установлено, что женщина, в период с мая по декабрь 2014 года, являясь начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бакальского городского поселения, превышая свои служебные полномочия, прописывала в жилых помещениях, признанных ветхо-аварийными, лиц, которые фактически там не проживали. После этого она подделывала договоры социального найма на квартиры, предоставляемые по программе переселения, и предоставляла квартиры прописанных ею в ветхо-аварийных домах. В ходе расследования выявлено 8 таких преступлений.

Кроме того, за одну из таких афер чиновница получила взятку в 40 тысяч рублей за оформление на взяткодателя муниципальной квартиры.

Суд приговорил бывшую чиновницу к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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