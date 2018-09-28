Чиновники решили выдать часть озера Тургояк за сушу

Активисты обвинили в нежелании замечать нарушения законодательства на территории второго по чистоте озера в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты движения провели мониторинг содержания озера Тургояк. На территории второго по чистоте озера России выявлены многочисленные нарушения законодательства. «О ряде из них чиновники и контрольно-надзорные органы знают, но необходимых мер не предпринимают», – заявили в региональном штабе.

На памятник природы регионального значения челябинские эксперты отправились с проверкой обращений местных жителей, которые жалуются на производимую отсыпку береговой линии, застройку на берегу Тургояка и слив нечистот в озеро. По итогу мониторинга факты нарушения законодательства подтвердились в полном объеме.

«Нами зафиксировано, что на базе отдыха «Золотой пляж» незаконно производится отсыпка и изменение береговой линии. Представители министерства экологии пытались нас убедить в том, что эта часть Тургояка является не водоемом, а сушей, на которой по необъяснимым причинам поднялась вода на высоту 3 метра, но забывают сказать, что если это и произошло, то 20 лет назад. На наш взгляд, столь долгий срок говорит о том, что водоем перешел в новую форму, у него изменились границы, и необходимо их обозначить и узаконить, а не засыпать озеро камнями. История показывает, что игры с природой всегда печально заканчиваются для экологии и человека», – отметил представитель общественников Илья Пермяков.

В ходе мониторинга выяснилось, что часть построек культурно-досуговой сферы «Золотого пляжа» размещена в озере на сваях и бетонных опорах. Кроме того, прямо на воде памятника природы стоит баня, а значит, высока вероятность рисков попадания сливов в чистейшее озеро. Также во время мониторинга были зафиксированы многочисленные случаи перемещения по поверхности воды плавучих транспортных средств на двигателях внутреннего сгорания, что запрещено Положением о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк. Однако сотрудники министерства экологии, участвующие в проверке обращений граждан, не предприняли никаких мер реагирования, сославшись на отсутствие бланков. Кроме того, на территории яхт-клуба общественники выявили ограничение доступа населения к прибрежной части – установлены заборы, калитки закрыты на замки.

«Летом 2016 года недалеко от базы отдыха «Солнечный берег» в 15 метрах от озера Тургояк активистами были обнаружены двухэтажные дома, выгребные ямы, на стволах деревьев – электрические провода. Контрольно-надзорными органами были выданы предписания об устранении нарушений. Однако спустя два года ситуация не изменилась. Получается, что ведомство формально составляет документы, суд рассматривает дело и выносит штраф, который не оплачивается, через год приставы невзысканные постановления возвращают обратно. В результате урон памятнику природы нанесен, но за это никто не ответил, а безнаказанность порождает новые и зачастую более тяжелые нарушения», – подчеркнул координатор региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Виталий Вороной.

Подобные нарушения выявлены недалеко от городского пляжа, где в 20-метровой охранной зоне расположены постройки, в том числе жилые дома, произведена отсыпка берега под строительство. На границе пляжа и заповедника находится комплекс «Сфера», коттеджи и бани которого также построены у воды, отходы этих заведений могут проникать в озеро Тургояк. Представители власти признали, что знают об этой проблеме, но по неизвестной причине никаких мер не предпринимают.

Общественники призывают чиновников и контрольно-надзорные органы не только фиксировать факты нарушения законодательства, но и добиваться наказания лиц, нарушивших законодательство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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