В Челябинской области – страшная авария на М-5: есть погибшие

В горах Южного Урала столкнулись две иномарки и автовоз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла сегодня на 1622 километре трассы М-5.

На федеральной трассе столкнулись два легковых автомобиля – Renault KOLEOS, ToyotaCorolla – и автовоз. На место происшествия выехали спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности.

Из автомобиля Renault KOLEOS спасателями был деблокирован погибший водитель. Им оказался 60-летний мужчина. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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