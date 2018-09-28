В Челябинской области – страшная авария на М-5: есть погибшие

В горах Южного Урала столкнулись две иномарки и автовоз.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла сегодня на 1622 километре трассы М-5.
На федеральной трассе столкнулись два легковых автомобиля – Renault KOLEOS, ToyotaCorolla – и автовоз. На место происшествия выехали спасатели Усть-Катавского отряда областной службы Министерства общественной безопасности.
Из автомобиля Renault KOLEOS спасателями был деблокирован погибший водитель. Им оказался 60-летний мужчина. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.09.18
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