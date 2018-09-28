Власти Челябинской области заявились на запуск Системы-112 с 1 октября

Правительство Челябинской области намерено начать опытную эксплуатацию Системы-112 с 1 октября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по поручению главы региона Бориса Дубровского на территории региона внедряется единая система вызова экстренных служб по номеру 112. Средства на реализацию программы выделены главой региона из областного бюджета. Сегодня, 28 сентября, министерством общественной безопасности области направлена заявка в Минкомсвязи на получение разрешения для запуска Системы-112 на территории региона в опытную эксплуатацию поэтапно с 1 октября текущего года.

«Реализация проекта по внедрению единой системы вызова экстренных служб имеет особую социальную значимость. Система-112 позволит каждому южноуральцу из любой точки области буквально в считанные секунды выйти на связь с оперативными службами. Это очень важный фактор, потому что порой в чрезвычайных ситуациях счет времени идет на минуты. Я считаю, что система повысит оперативность и взаимодействие всех экстренных служб в условиях чрезвычайной ситуации и обеспечит безопасность граждан», – подчеркнул Борис Дубровский.

Начиная с августа 2017 года на территории Челябинска Система-112 запущена в опытную эксплуатацию, то есть в городе обрабатываются все реальные вызовы, поступающие по номеру 112. В среднем, в сутки обрабатывается до 1 тысячи 500 звонков, еженедельно около 10 тысяч обращений и до 40 тысяч в месяц. Следующим этапом строительства является масштабирование системы на всю область и запуск в опытную эксплуатацию на территории всей области.

Для перевода системы в опытную эксплуатацию на территории Южного Урала уже создано ядро системы – платформа, на которой развернуто программное обеспечение, осуществлено подключение операторов связи, проведена маршрутизация звонков, организованы каналы связи. Приобретены и переданы в муниципальные образования рабочие места операторов Системы-112, организованы рабочие места в службах «01» в каждом муниципальном образовании, организовано взаимодействие системы со службой «04», рабочие места в АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябгоргаз». Отдельно проводится работа с аварийно-диспетчерскими службами «04» ЗАТО.

Кроме решения технических вопросов, проведена работа по кадровому обеспечению. На эти цели губернатором Борисом Дубровским выделены дотации муниципальным образованиям для комплектования 210 ставок операторов Системы-112. Всего к 30 сентября нынешнего года штат операторов системы в муниципалитетах и ОГКУ «Центр обработки вызовов системы 112 – безопасный регион» министерства общественной безопасности составит 247 человек, и их работа с этого дня будет организована круглосуточно в три смены.

По окончании процедурных мероприятий с Минкомсвязи России, связанных с переключением операторами связи номера 112 с обычного звонка на Систему-112 наравне с территорией Челябинского городского округа единая система вызова оперативных служб будет запущена еще в 15 муниципальных образованиях области: Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Кусинском, Нязепетровском, Октябрьском, Увельском, Чесменском, Карталинском и Аргаяшском районах, а также в Верхнем Уфалее Карабаше.

Вторым этапом подключения в срок до 20 ноября в систему будут введены остальные 27 муниципальных образований. А к 28 декабря текущего года планируется ввести Систему-112 на территории всей области в постоянную эксплуатацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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