В Миассе избрали градоначальника

Мэром Миасса стал Григорий Тонких.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Миасса, избрали главу округа сегодня на состоявшейся 42-й очередной сессии депутаты городского собрания депутатов.

Напомним, что конкурсная комиссия из девяти претендентов на пост главы рекомендовала четверых. Это руководитель ООО «УПТК Треста «УралАвтострой» Владимимр Антонов, руководитель Центрального территориального округа Сергей Варфоломеев, экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин и депутат собрания депутатов МГО, до настоящего момента исполняющий обязанности главы округа Григорий Тонких. Из их числа депутатам и предстояло сделать выбор.

Все четыре кандидата перед собравшимися представили свои программы развития Миасского городского округа на ближайшие пять лет. Именно на такой срок избирался и был избран глава. 21-м голосом из 25-ти главой Миасса был избран Григорий Тонких.

Три голоса получил Владимир Антонов, за Сергея Варфоломеева и Дмитрия Мигашкина не проголосовал никто. Один избирательный бюллетень оказался недействительным.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.09.18

Власти Челябинской области заявились на запуск Системы-112 с 1 октября. / «Интернет-зависимость» повзрослела. / В Челябинской области – страшная авария на М-5: есть погибшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»