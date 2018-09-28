На Южном Урале 10 населенных пунктов неблагополучны по бешенству

В Челябинской области 10 населенных пунктов неблагополучны по бешенству.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, проблема возникновения бешенства на Южном Урале остается актуальной. Причем, касается это как городских, так и сельских территорий. За 9 месяцев 2018 года в области были установлены ограничительные мероприятия по бешенству в 10 населенных пунктах.

Основными переносчиками смертельно опасной инфекции в области являются лисы и собаки. Так, карантин по бешенству из-за лисицы был введен на территории поселка Саламат Новоуральского сельского поселения Варненского муниципального района, в Челябинске на улице Ферросплавной, 79, на территории Новосинеглазовского охотничьего хозяйства Еткульского района, в поселке Новый Урал Новоуральского сельского поселения Варненского района

Собаки принесли бешенство в Миасс на улицы Ватутина, Партизанская, Уральская, в село Великопетровка (улица Заречная) Великопетровского сельского поселения Карталинского района, в деревню Щапино Травниковского сельского поселения Чебаркульского района, в поселок Центральный Полтавского сельского поселения Карталинского района, на территорию егерского участка №6 Миасского охотничьего хозяйства Миасского городского округа, на Тимофеевский каменный карьер Сосновского района.

Исходя из проведенного подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) анализа данных, поступивших из информационной системы «Сирано», с 1 по 15 сентября 2018 года в России зафиксировано 79 случаев бешенства. Наибольшее количество случаев выявлено в Саратовской, Курской, Смоленской и Московской областях. Бешенство отмечалось у лис – 31 случай, собак – 16 случаев, кошек – 15 случаев.

Ученые отмечают, что для бешенства характерно циклическое течение заболевания. В природных условиях для развития эпизоотии бешенства необходим прямой контакт между больными и восприимчивыми животными, при этом каждое больное животное должно инфицировать более чем одно восприимчивое животное, в противном случае эпизоотия затухнет. В большинстве регионов России эпизоотическая ситуация по бешенству чрезвычайно сложна. На протяжении последних 5 лет резко активизировались природные очаги этой болезни, увеличилось число случаев заболевания среди диких, домашних плотоядных (только собаки) и сельскохозяйственных животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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