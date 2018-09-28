В Трехгорном поймали привередливых похитителей велосипедов

В южноуральской «запретке» задержали разборчивых похитителей велосипедов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следствием межмуниципального отдела полиции ЗАТО Трехгорный окончено расследование по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража), в отношении группы лиц по предварительному сговору.

В ходе расследования установлено, что двое ранее не судимых местных жителей, 21 и 22 лет, заранее договорились о совместном совершении кражи велосипедов. В одном из подъездов жилого дома по улице Мира они совершили хищение велосипедов «Larsen» и «Steals», стоявших на лестничной площадке между этажами. Однако, выйдя на улицу, обнаружили, что один из велосипедов женский. Молодые люди вернули не подошедший им велосипед на место, а несколькими этажами выше, похитили другой – «Forward», после чего скрылись с места преступления. Общая сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий, составила около восьми тысяч рублей.

Установить лиц, совершивших хищение, удалось при использовании экспертно-криминалистических методов, выявивших следы преступления в подъезде многоэтажного дома среди сотни других следов. Велосипеды полицейскими возвращены законным владельцам.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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