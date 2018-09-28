В Челябинске заработает новый троллейбусный маршрут

В Челябинске вводится троллейбусный маршрут №13.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 1 октября в тестовом режиме вводится троллейбусный маршрут №13 «Братьев Кашириных – ПКиО».

В прямом направлении троллейбусы проследуют по трассе: «Конечный пункт «Братьев Кашириных» – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Проспект Ленина – конечный пункт «ул. Лесопарковая».

В обратном направлении: «Конечный пункт «ул. Лесопарковая» – ул. Сони Кривой – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – ул. Молодогвардейцев – конечный пункт «Братьев Кашириных».

Челябинск, Виктор Елисеев

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