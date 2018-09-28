В Челябинске откроют еще один отдел полиции

В Челябинске открывается отдел полиции «Северо-Западный».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, начальник регионального полицейского главка Андрей Сергеев принял решение о создании полноценного отдела полиции в Калининском районе.

Новая структурная единица в составе гарнизона челябинского УМВД получила название «Северо-Западный» и располагается по улице Братьев Кашириных, дом №102-«а». «Для жителей района это означает доступность и удобство в подаче заявлений в ОВД, повышенную оперативность реагирования полицейских нарядов на сообщения о преступлениях и происшествиях в условиях развивающегося города и роста численности населения», – заявили в пресс-службе ведомства.

В состав вновь образующегося отдела полиции включены три участковых пункта полиции, расположенные по проспекту Победы, дом №193, по улице Братьев Кашириных, дом №102-«а» и в жилом комплексе «Ньютон». Территория обслуживания нового отдела внутренних дел ограничена с северной стороны – проспектом Победы, с восточной – улицей Молодогвардейцев, с южной – улицами Университетская Набережная и Академика Макеева, с западной стороны – проспектами Новоградский и Героя России Евгения Родионова.

Здесь расположены более 200 многоэтажных жилых домов, три садовых товарищества, два гаражно-строительных кооператива, Челябинский государственный университет, восемь муниципальных общеобразовательных и 35 дошкольных учреждений, а также ледовая арена «Трактор». На обозначенной территории проживают порядка 120 тысяч челябинцев.

Отдельно в ведомстве отметили, что создание самостоятельного отдела полиции не повлекло увеличения штатной численности: количество сотрудников перераспределено за счет оптимизации организационно-штатной структуры. Возглавил новое районное подразделение в структуре УМВД России по Челябинску подполковник полиции Виталий Рытый.

В отделе полиции «Северо-Западный» организована работа по приему сообщений от граждан по следующим телефонным номерам:

(351) 749-43-54 – приемная начальника отдела полиции;

(351) 749-43-37 – дежурная часть;

(351) 749-43-34 – оказание населению государственных услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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