Отомстил: сержант сообщил о бомбе на территории воинской части в Челябинске

Военнослужащий из СКВО сообщил о бомбе на территории учебного центра Минобороны в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, сотрудниками силового ведомства пресечена противоправная деятельность военнослужащего одной из воинских частей, дислоцирующейся в Северо-Кавказском регионе.

Сержант из хулиганских побуждений позвонил на телефон дежурного по Учебному центру Минобороны России, дислоцирующемуся в Челябинске, и сообщил о закладке на территории воинской части самодельного взрывного устройства.

После полученной информации дежурные службы и личный состав центра были приведены в режим усиления, организовано взаимодействие с экстренными службами города. Однако проверка показала – все чисто.

Позже личность звонившего была установлена. В ходе следствия он дал признательные показания. Выяснилось, что некоторое время назад он проходил службу в этом учебном центре и имеет некоторые «обиды» на командование, что и побудило его совершить звонок.

В результате, Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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