«Белые» металлурги заплатят 135 тысяч рублей за нарушение законов об охране природы

Челябинская природоохранная прокуратура вскрыла нарушения законодательства со стороны трубопрокатного завода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в деятельности Челябинского трубопрокатного завода обнаружены нарушения требований законодательства в сферах обращения опасных отходов и водопользования.

«В нарушение требований федеральных законов «Об отходах производства и потребления», «О лицензировании отдельных видов деятельности» ПАО «ЧТПЗ» с 2017 года на эксплуатируемом предприятием объекте осуществляет размещение отходов 2 класса опасности в отсутствие лицензии на деятельность по обращению с отходами данного вида, при отсутствии включения данного вида отходов в утвержденные для предприятия лимиты на размещение отходов», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, предприятие допускает нарушение обязательных экологических требований к охране водного объекта, которое может повлечь его загрязнение. В 2017-2018 годах ПАО «ЧТПЗ» осуществляло сброс недостаточно очищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения – озеро Шелюгино, с содержанием загрязняющих веществ – нефтепродуктов, железа, цинка, хрома, марганца, никеля, свинца, меди и других, превышающих нормативы качества сбрасываемых сточных вод от 1,4 до 41 раза, что является нарушением Водного кодекса РФ и федерального закона «Об охране окружающей среды».

Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел управлением Росприродназора по Челябинской области на ПАО «ЧТПЗ» наложены штрафные санкции на общую сумму 135 тысяч рублей.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление с требованиями об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение представления находится на контроле в Челябинской природоохранной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.09.18

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