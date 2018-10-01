В Челябинске начался отопительный сезон: запускать батареи будут четыре дня

В челябинских домах начали запускать отопительные системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодня по заявкам подключено 120 детских садов и шесть школ. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Челябинска Дмитрий Петров.

«28 сентября глава города подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 1 октября, – напомнил чиновник. – Все объекты готовы к подключению. Тепло придёт в дома в ближайшие дни».

Власти Челябинска еще в минувшую пятницу рекомендовали управляющим организациям подготовиться к запуску с 1 октября отопления и обеспечить с началом второго месяца осени нормативную температуру воздуха в помещениях жилого фонда.

По словам Дмитрия Петрова, в течение ближайших трех-четырех дней тепло должно попасть во все дома города. Между тем, в областном центре до сих пор остаются здания, жители которых живут без горячей воды из-за вышедших из строя бойлеров: у горожан нет денег на их замену.

Челябинск, Виктор Елисеев

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