На Южном Урале прошел снег

В Златоусте выпал снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мокрый снег прошел в Златоусте вечером и ночью 30 сентября. Южноуральцы сообщили об этом в социальных сетях.

Жители Златоуста уточнили, что снег наблюдался в районе Уреньги.

Отметим, что об осадках в виде снега в ночь на 1 октября предупреждали в Челябинском гидрометцентре. По данным синоптиков, на Южном Урале в минувшие сутки (с 8:00 30 сентября до 8:00 1 октября) в регионе наблюдалась переменная облачность, в северной половине области прошли небольшие и умеренные дожди (0,1-12,8 мм). Местами отмечалось усиление ветра до 12-16 метров в секунду. Температура воздуха была днем +15,+19 градусов, на крайнем севере до +5, ночью +2,-3, на юго-западе до -7 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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