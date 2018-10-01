В Челябинске директора управляющей компании оштрафовали за отказ передать документы по дому

Директор управляющей компании оштрафован за воспрепятствование деятельности по управлению многоквартирным домом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра провело проверку по обращению ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1» по факту непередачи технической документации на многоквартирный дом ООО УК «Металлург».

«Установлено, что ООО УК «Металлург» в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора управления многоквартирным домом не передало техническую документацию на многоквартирный дом ООО «Ремжилзаказчик – ЖЭУ №1», – рассказали в прокуратуре. – Таким образом, ООО УК «Металлург» совершило административное правонарушение – воспрепятствовало деятельности по управлению многоквартирным домом, выразившееся в отказе от передачи технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов управляющей организации», – констатировали в надзорном ведомстве.

Постановлением ГУ «Государственная жилищная инспекция» директор ООО УК «Металлург» признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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