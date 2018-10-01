Южноуральские школьники устроили бег наперегонки через железнодорожные пути

В Челябинской области поймали трех школьников, устроивших бега через рельсы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, о детях, находящихся на путях железнодорожного перегона «Миасс – Кисегач», сообщил машинист маневрового локомотива, который проезжал мимо.

Прибывшие на перегон сотрудники транспортной полиции под автомобильным мостом нашли троих подростков, 2004 и 2006 годов рождения, которые гуляли вблизи железной дороги и во время прогулки перебегали через пути в неустановленных местах.

В ходе проверки стражам порядка стало известно, что все подростки живут в Миассе и учатся в одной из местных школ. Ребята пояснили, что иногда они проводят время, гуляя рядом с железной дорогой.

Инспекторы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Златоуст провели с нарушителями и их родителями профилактическую беседу о том, что, играя на железной дороге, подростки подвергали свои жизнь и здоровье опасности, ведь подобные забавы могли окончиться трагически. Кроме того, беспечность на железной дороге угрожает безопасности движения поездов как грузовых, так и пассажирских.

В отношении законных представителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Все материалы проверки направлены в образовательные учреждения, в которых учатся дети, и в Комиссию по делам несовершеннолетних Миасского городского округа, а также в территориальный орган внутренних дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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