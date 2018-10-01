Челябинец, до смерти забивший мать ходунками, не смог оспорить приговор

Апелляционная инстанция отклонила просьбу южноуральца, до смерти забившего мать ходунками, о смягчении наказания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Челябинска, оставил без изменения приговор Калининского районного суда от 13 августа 2018 года, которым он был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для человека, совершенном в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 9 мая этого года в квартире одного из домов в Калининском районе Челябинска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, челябинец во время ссоры нанес более 80 ударов своей 79-летней матери. Пожилая женщина при жизни передвигалась с помощью металлических ходунков, так как у нее был перелом шейки бедра. Ими ее сын и забил челябинку до смерти.

Районный суд приговорил южноуральца в десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако он обратился в Челябинский областной суд с просьбой смягчить наказание. Апелляционная инстанция ему в этом отказала.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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