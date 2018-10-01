российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 октября 2018, 15:32 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинец, до смерти забивший мать ходунками, не смог оспорить приговор

Апелляционная инстанция отклонила просьбу южноуральца, до смерти забившего мать ходунками, о смягчении наказания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Челябинска, оставил без изменения приговор Калининского районного суда от 13 августа 2018 года, которым он был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для человека, совершенном в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 9 мая этого года в квартире одного из домов в Калининском районе Челябинска. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, челябинец во время ссоры нанес более 80 ударов своей 79-летней матери. Пожилая женщина при жизни передвигалась с помощью металлических ходунков, так как у нее был перелом шейки бедра. Ими ее сын и забил челябинку до смерти.

Районный суд приговорил южноуральца в десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако он обратился в Челябинский областной суд с просьбой смягчить наказание. Апелляционная инстанция ему в этом отказала.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.10.18

Южноуральские школьники устроили бег наперегонки через железнодорожные пути. / В горах Южного Урала появятся грязевые вулканы. / В Челябинске директора управляющей компании оштрафовали за отказ передать документы по дому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров