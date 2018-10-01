Челябинская область и Татарстан намерены вдвое увеличить товарооборот

Глава Южного Урала поставил задачу в два раза увеличить товарооборот с Республикой Татарстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с рабочим визитом в Магнитогорск прибыла делегация Татарстана по главе с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Вместе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским Рустам Минниханов посетил производственные площадки Магнитогорского металлургического комбината. В продолжение визита главы регионов провели встречу с татарской общественностью и возложили цветы к памятнику первостроителям Магнитки «Первая палатка».

О сегодняшнем визите в Магнитогорск губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов договорились во время открытия сервисного металлоцентра на территории особой экономической зоны «Алабуга». Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и ООО «Джошкуноз Алабуга» – производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности.

«На 80% товарооборота Челябинской области с Республикой Татарстан составляет продукция Магнитогорского металлургического комбината, – подчеркнул губернатор Борис Дубровский. – Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга».

В свою очередь президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил изменения в лучшую сторону в городской среде и экологии Магнитогорска со времени его последнего визита. Производство ММК также произвело положительное впечатление на главу республики. «Это высокотехнологичное, автоматизированное производство. Республика Татарстан – один из крупнейших потребителей продукции Магнитогорского металлургического комбината. Я очень доволен увиденным. Мы сегодня посмотрели и сам Магнитогорск, и комбинат. Наши регионы являются стратегическими партнерами, поэтому для нас важно друг друга поддерживать. Экономики Челябинской области и Татарстана взаимно дополняют друг друга, поэтому мы такие бизнес-визиты намерены делать и дальше».

В июле 2018 года была утверждена «дорожная карта» по развитию взаимовыгодного сотрудничества между Челябинской областью и Республикой Татарстан. Мероприятия «дорожной карты» нацелены прежде всего на крупные отраслевые проекты. В этом году в Казани состоялось подписание соглашения между министерством промышленности и торговли Республики Татарстан и Федеральным ядерным центром в Снежинске. Речь идет о межрегиональной кооперации в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли и по ряду новых инновационных технологических решений.

В ряду положительных моментов, повышающих эффективность межрегионального сотрудничества – формирование международного грузопассажирского коридора «Берлин – Москва – Астана – Пекин», который проходит через экономические центры Казань и Челябинск. Речь идет о высокоскоростных железнодорожных магистралях «Москва – Казань – Екатеринбург» и «Екатеринбург – Челябинск».

Южному Уралу и Татарстану предстоит укрепить и гуманитарные связи, прежде всего, в сфере образования, культуры и здравоохранения. Неслучайно официальной делегации была предложена насыщенная культурная программа.

Встреча Рустама Минниханова с татарской общественностью в Доме дружбы народов показала высокий запрос на расширение возможностей для изучения родного языка. Также обсуждалось создание татарского культурного центра в Магнитогорске, открытие прямого авиасообщения между Казанью и Магнитогорском и корреспондентского пункта телеканала «Татарстан – Новый век» в Челябинске и Магнитогорске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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