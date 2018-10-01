Директор челябинского театра отделался условным сроком за мелкое взяточничество и злоупотребления

В Челябинской области осужден директор театра, признанный виновным в совершении должностных преступлений и получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывший директор муниципального автономного учреждения «Новый художественный театр» Виталий Богверадзе признан виновным в присвоении и растрате, совершенных с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, мелком взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что челябинец летом 2016 года получил взятку в 10 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за продление договора на выполнение работ, который заключил предыдущий директор театра. Также он, используя служебное положение, в период 2016-2017 годов присвоил средства учреждения в сумме более 3,1 миллиона рублей, подписав акты выполнения хозяйственных работ сторонними организациями, которые фактически не выполнялись. В ходе расследования уголовного дела экс-директор НХТ признал вину в совершении 11 преступных эпизодов.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в 275 тысяч рублей. Судом удовлетворен иск о взыскании похищенных муниципальных бюджетных средств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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