В Челябинске американец получил 7,5 лет колонии за детское порно

В Челябинской области осужден американец, пойманный за совращение малолетних и распространение детского порно.

Как сообщал ранее «Новый День», 64-летнему порнорежиссеру из США вменяли 25 преступных эпизодов, в том числе надругательство над девочками-подростками и насильственные действия сексуального характера. Потерпевшими признаны две челябинки, в момент совершения преступлений не достигшие 18 лет. Однако в ходе судебного рассмотрение обвинения в изнасилованиях сняли, переквалифицировав их на половое сношение с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Установлено, что в период с июля 2006 года по ноябрь 2015 года американец, работавший в Челябинске бизнес-тренером, обучавший деловому английскому предпринимателей и госслужащих, размещал в Интернете интимные видеоролики. Любителя «горячих» кадров оперативники вычислили по IP-адресу и наведались к нему домой. В ходе обысков в его квартире были изъяты многочисленные видео- и фотоматериалы с порнографией.

Обвинение требовало приговорить американца к 15 годам лишения свободы. Однако суд счел это слишком суровым наказанием, приговорив преступника к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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