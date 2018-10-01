Наряд для осеннего призыва на Южном Урале вырос вдвое

В Челябинской области начался осенний призыв в вооруженные силы России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области, сегодня, 1 октября, в регионе стартует осенняя призывная кампания.

Южный Урал планирует отправить в армию 5200 молодых людей. Это почти в два раза больше, чем было призвано за весеннюю кампанию. Тогда на службу отправили 3 тысячи 200 человек. Увеличение численности призывников связано с изменениями в законе о воинской службе, согласно которому, срок прохождения службы сократился с двух лет до одного года. Сокращение шло на протяжении двух лет. Ввиду этого осенью службу закончат сразу два призыва 2016 и 2017 годов, для восполнения этих потерь и произойдет увеличение числа призывников.

Осенний призыв будет осуществляться по федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Призывники, которые имеют высшее образование, могут отслужить по контракту два года. В военных билетах тех молодых людей, которые пропустили призыв, появятся специальные пометки, что военнообязанный зачисляется в запас как уклонявшийся от службы.

Раньше призывники с высшим образованием могли выбирать вместо срочной службы контрактную, однако срок был в три раза больше обычного. Кроме этого, служба по контракту имеет ряд преимуществ, касающихся условий службы и материальных гарантий. У военнослужащих контрактной службы есть свободный выход, после службы они идут домой, а не в казарму. Призывники, поступившие на службу по контракту, по окончании срока службы могут вступить в военную ипотеку, подписав еще один контракт. Когда и он закончится, им выделяется около трех миллионов рублей на покупку жилья. Зарплата контрактников составляет около 19 тысяч рублей.

Для аграриев, занятых на уборочных работах, призыв начнется на 2 недели позже – 15 октября.

Срок для граждан, призванных на срочную службу в 2018 году, по-прежнему составляет 12 месяцев.

Большинство призывников из Челябинской области будет отправлено в части Центрального военного округа. Основная часть ребят отправится служить в сухопутные войска, около 300 молодых людей – во внутренние войска МВД, единицы будут проходить службу в ракетных войсках стратегического назначения или войсках Военно-морского флота. По данным областного военкомата, из общего числа призывников на альтернативную службу могут рассчитывать только 12 южноуральских срочников.

Указ о начале осеннего призыва подписал президент Владимир Путин. Всего в Вооруженные силы России отправятся служить 154 тысячи 100 человек человек. Осенний призыв продолжится до 31 декабря 2018 года. В армию будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. По этому же указу уволены в запас призывники, срок службы которых истек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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