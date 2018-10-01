В Челябинской области легковушки объявили войну частным домам: есть жертвы

В двух южноуральских домах легковые автомобили протаранили частные домовладения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинской области, первая такая авария произошла в субботу, 29 сентября в 10:20 в Миассе. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы дороги вправо по ходу движения, где врезался в забор. В результате легковушка перевернулась на крышу. Водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте.

Второе ДТП произошло сегодня, 1 октября, около 07:20 часов в Пласте, на улице Спартака. 44-летний водитель, управляя автомобилем «Субару Импреза» в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения. Иномарка на всем ходу врезалась в стену частного дома.

В результате ДТП , пассажир легковушки, 44-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.10.18

Наряд для осеннего призыва на Южном Урале вырос вдвое. / В Челябинске американец получил 7,5 лет колонии за детское порно. / Директор челябинского театра отделался условным сроком за мелкое взяточничество и злоупотребления. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»