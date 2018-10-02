В Чебаркуле в реабилитационном центре пытали пациентов за плату в 30 тысяч рублей

Пациент реабилитационного центра из Челябинской области пожаловался на пытки и избиения.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области, о 2,5 месяцах принудительного «лечения» омбудсмену рассказал южноуралец, который сбежал, не выдержав в жутких условиях. Еще трое пациентов также готовы дать показания в правоохранительные органы.

Коммерческая организация заявлена как центр реабилитации в Чебаркуле. Людям обещают помочь справиться с любыми видами зависимости и психическими расстройствами. Услуги платные, приблизительно 30 тысяч рублей в месяц, стоимость называют, исходя из материального положения родственников пациента, рассказали в аппарате уполномоченного.

Родным будущего подопечного показывают красивый двухэтажный коттедж, в котором с клиентом будут работать психологи и врачи. На деле все происходит совсем по-другому. Со слов пациента, за любую провинность людей раздевают догола и обливают ледяной водой, потом бьют по шее руками. Систематически подвергают моральным унижениям.

Вот что рассказал обмудсмену один из заявителей. 5 июля этого года, при выходе из подъезда к нему подошли несколько мужчин, показали «корочки» и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что было совершено преступление, и он задержан. На вопрос, на каком основании, мужчину скрутили, надели наручники и повезли в неизвестное место в Тракторозаводском районе Челябинска, где принудительно удерживали, держали в наручниках и пытали, требуя признать, что у него имеется зависимость. После этого какое-то время его насильно держали в двухэтажном коттедже в районе АМЗ, а затем, по его словам, поместили в дом в Чебаркуле, где и был организован стационар для него и еще около 20-25 людей.

По словам пострадавшего, сотрудникам реабилитационного центра не важно, от чего «лечить», главное – отработать уплаченный родственниками пациента гонорар, выбить признание своей зависимости (любое, на его выбор) и начать его от этих проблем «лечить». О методах лечения рассказывает пострадавший: «Человека раздевают догола и обливают ледяной водой из шланга. Льют на тело и на темечко. Температура воды – градуса два, время обливания – от 10 минут до 1,5 часов, в зависимости от провинности. До полного онемения тела. После этого бьют по шее руками».

Также «пациентов» заставляют делать физические упражнения без остановки в течение 3-4 часов под угрозой избиения и заливания водой. Мужчина рассказывает также о моральных унижениях, к которым принуждают под угрозой физического насилия. «Например, если человека считают высокомерным, из линолеума скручивают корону высотой примерно в метр, пишут на ней «царь», надевают на голову, засовывают внутрь нее бутылки и заставляют так ходить в течение нескольких дней. А она тяжелая очень. Если человек задевает ею стену или проход в двери – его избивают. Если человек не делится своими обидами с остальными – его заставляют носить рюкзак с кирпичами, чтобы он понял, как тяжело носить обиды в себе. Могут также дать 25-киллограмовую гирю и заставляют носить ее неделю, ставить, ее нельзя. Если человека посчитали злопамятным, к нему привязывают хвост, сделанный из бутылок, он с ним должен ходить по дому, не имеет права снимать. Снимет – изобьют. Избивают и руками, и ногами, и палками».

По словам пострадавшего, большинство людей содержится в данном реабилитационном центре также принудительно. Причем некоторые из них якобы даже не курят, а возраст, пол и характер их деятельности вообще не имеет значение – условия для всех одинаковые, а пытки жестоки. Самому молодому из них – 17 лет, самой старшей пациентке – 60. «Докторов» не трогают ни слезы молодых девушек, ни страдания пожилых пациенток.

«У меня на теле были такие синяки, которых в жизни никогда не было, размером 30 на 20 сантиметров. У меня подозрение на перелом ребер, пойду делать рентген. У человека – я видел – вся нога полностью была синяя», – уверяет заявитель.

Еще трое пострадавших также готовы дать показания в правоохранительные органы о жестоком обращении. Один из них живет в Екатеринбурге, куда за ним приехали сотрудники центра и также принудительно увезли в Чебаркуль.

Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова направила обращения в прокуратуру области и Главное управление МВД России по Челябинской области с просьбой провести проверку изложенных в обращении фактов и принять меры реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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