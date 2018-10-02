ММК вновь вошел в топ-20 крупнейших частных компаний России

Магнитогорский металлургический комбинат сохранил позиции в двадцатке крупнейших российских частных компаний по версии российского издания Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных компаний в России.

В список рейтинга включены компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год. Совокупная выручка корпораций, входящих в топ-200, составила за прошлый год 36 триллионов рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат с выручкой в 2017 году 439,9 миллиарда рублей (по МСФО) занял в рейтинге 16-е место, тем самым сохранив свои позиции по сравнению с показателем прошлогоднего рейтинга. Напомним также, что в недавно опубликованном рейтинге РБК-500 ПАО «ММК» заняло 27-место.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2017 году Группой ММК произведено 12,9 миллиона тонн стали и 11,6 миллиона тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2017 год составила 7,546 миллиарда американских долларов, EBITDA – 2,032 миллиарда долларов.

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