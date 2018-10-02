В Челябинске будут судить мошенника, опустошавшего банковские карты уральцев

Дело афериста, списавшего в банковских карт полмиллиона рублей, направлено в прокуратуру Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, управлении полиции по Челябинску окончено следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении средств с банковских карт граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей.

Так, в октябре 2017 года сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Пермскому краю были установлены несколько эпизодов преступной деятельности, жертвами которой стали жители Ленинградской и Тюменской областей, а также жителей Пермского края.

По выявленным эпизодам в УМВД России по Челябинску было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В ходе следствия сотрудники полиции установили личность предполагаемого подозреваемого. Под предлогом предотвращения несанкционированной блокировки банковских карт, получая от потерпевших их конфиденциальные данные, мужчина самостоятельно осуществлял перевод средств со счетов потерпевших на подконтрольные ему банковские карты. Таким способом злоумышленник, находясь на территории Челябинска, совершил 27 краж с банковских карт жителей других регионов России. Суммы хищений варьировались от 7 до 80 тысяч рублей. Деньги, полученные в результате совершенных преступлений, расходовались им по своему усмотрению, в том числе для совершения аналогичных преступлений.

На момент установления причастности подозреваемого к указанным преступлениям, в отношении него одним из районных судов Пермского края был вынесен обвинительный приговор за совершение ряда аналогичных преступлений, в соответствии с которым он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В настоящее время данное уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении ряда преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено сотрудниками Следственного управления УМВД России по городу Челябинску в прокуратуру города Челябинска для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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