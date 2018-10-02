В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта

Дорожники продолжают мешать челябинцам перемещаться по дорогам города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения связано с продолжающимися дорожными работами и коснется участка магистрали в Советском районе города.
«В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Воровского от улицы Блюхера до улицы Елькина ограничено движение до 20 часов 15 октября», – рассказали в администрации города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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