В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта

Дорожники продолжают мешать челябинцам перемещаться по дорогам города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение движения связано с продолжающимися дорожными работами и коснется участка магистрали в Советском районе города.

«В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия по улице Воровского от улицы Блюхера до улицы Елькина ограничено движение до 20 часов 15 октября», – рассказали в администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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