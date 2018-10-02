На Южном Урале столкнулись иномарки и автобус: есть погибшие

Один человек погиб и двое пострадали в тройном ДТП на трассе в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла 1 октября около в 15:10 на 44 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск» на территории Красноармейского района.

«Неустановленный водитель (мужчина на вид 35-40 лет), управляя автомобилем «Ауди 100», при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (обгон на данном участке разрешен), где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем «КИА Сид», под управлением 64 летнего водителя, и автобусом HIGER, под управлением 60 летнего водителя», – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель «Ауди 100» от полученных травм скончался на месте происшествия, впоследствии было установлено, что им оказался мужчина 45 лет, житель Красноармейского района Челябинской области. Также повреждения получили две пассажирки автобуса, 28 и 37 лет, им было рекомендовано амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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