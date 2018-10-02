Концепцию развития электротранспорта Магнитки транслируют на другие муниципалитеты

Концепцию развития электрического общественного транспорта Магнитогорска могут перенять другие города Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский провел рабочую встречу с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Руководитель территории представил губернатору концепцию развития городского электротранспорта. Борис Дубровский положительно оценил программу, и предложил применить ее для других муниципалитетов.

«Снижение воздействия общественного транспорта на экологию – это приоритетная задача, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Развитие электротранспорта позволит улучшить общую экологическую обстановку в городе, транспорт оказывает на нее существенное влияние. Считаю важной поддержку таких проектов по реорганизации системы городского электротранспорта, этот опыт для повышения эффективности работы общественного транспорта может быть применен и в других территориях», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как доложил глава Магнитогорска Сергей Бердников, для жителей города трамваи являются приоритетным видом транспорта, за первое полугодие 2018 года было перевезено 12 миллионов 122 тысячи пассажиров. На данный момент парк МП «Маггортранс» составляет 212 вагонов, которые осуществляют пассажироперевозки на 37 городских трамвайных маршрутах. В текущем году ежедневный выпуск вагонов на линию по рабочему дню составляет – 129 единиц, для обеспечения бесперебойной работы, на выпуске (с учетом коэффициента резерва) ежедневно содержится в эксплуатации 155 исправных трамвайных вагонов. Из них 105 вагонов выработали свой амортизационный ресурс и подлежат обновлению.

В 2018 году в эксплуатацию было запущено 15 новых вагонов одностороннего движения с частично низким уровнем пола и уменьшенным энергопотреблением. Ежедневно на линию выходят 15 новых поездов и 20 обновленных трамваев, в том числе два вагона с полной заменой кузова и 18 поездов после капитально-восстановительного ремонта. В 2019 году планируется приобрести 10 новых поездов.

В течение 2017 и 2018 годов ведутся работы по ремонту и модернизации трамвайных путей и переездов через них. Кроме того, с целью развития трамвайных линий в южной части Магнитогорска выполнено спрямление участка трамвайного пути по улице Советской на пересечении с улицей Труда. В планах – строительство новой ветки трамвайной линии от улицы Труда по проспекту Карла Маркса до улицы Зеленый Лог (до соединения с существующей трамвайной линией).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.18

На Южном Урале столкнулись иномарки и автобус: есть погибшие. / В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта. / В Челябинске будут судить мошенника, опустошавшего банковские карты уральцев. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»