Врачи не смогли диагностировать инфекцию: в больнице Коркино умер младенец

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека) возбуждено по итогам процессуальной проверки.

Напомним, в июне нынешнего года в одной из больниц Коркино скончался месячный мальчик, доставленный накануне с высокой температурой. По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась инфекция, которая не была своевременно диагностирована.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе назначены и проводятся медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе виновные должностные лица.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.18

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