Зарубежный патрон выкупил челябинку у судебных приставов за полтора миллиона

Заграничный работодатель оплатил полуторамиллионный долг своей будущей работницы из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, более 1,6 миллионов рублей погасила челябинка, чтобы иметь возможность выехать за границу. После оплаты судебными приставами Центрального района Челябинска были окончены пять исполнительных производств по взысканию задолженности в пользу юридических лиц, банков, управляющей компании.

Несмотря на арест счетов, запреты регистрационных действий с недвижимостью – огромная квартира в таунхаусе, с автотранспортом – Infiniti 2014 года и Mazda5 2011 года, запрет выезда за границу, молодая женщина не спешила расставаться с долгами. Как установили судебные приставы, должница практически круглый год жила в Сочи, где у ее отца ресторанный бизнес.

В родной город женщина приезжает редко, не утруждая себя оплатой коммунальных счетов и прочих долгов. Безрезультатность направления писем и визитов по адресу дамы стала поводом объявления автомобилей в розыск, информация об этом в первую очередь была отправлена по предполагаемому месту фактического проживания должницы в Краснодарский край.

Но до принудительных действий с автотранспортом дело не дошло: челябинка сама прибыла в отдел с просьбой отменить запрет выезда за границу. Как следовало из ее объяснений, женщине необходимо выехать из России в связи с очень выгодным предложением трудоустройства, и работодатель готов немедленно решить все долговые вопросы своей будущей сотрудницы.

Квитанции должнице были выданы по всем исполнительным производствам, в том числе и по взысканию исполнительского сбора в 67 тысяч рублей. Оплату была произведена в этот же день; как только денежные средства поступили на счета взыскателей, все исполнительные производства были окончены фактическим исполнением, ограничительные санкции отменены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.18

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