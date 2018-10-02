В Магнитогорске председатель общества инвалидов присваивал деньги товарищей по несчастью

Председатель общества инвалидов из Магнитогорска предстанет перед судом за хищение денег, направлявшихся для выплаты материальной помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя районного общества инвалидов, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия мужчина, занимая должность председателя общества инвалидов, направлял в управление социальной защиты администрации Магнитогорска письма с просьбой об оказании материальной помощи членам общества – инвалидам. После поступления средств на расчетные счета, сообщал получателям денежных средств, что денежные средства принадлежат обществу. Инвалиды передавали деньги ему, а он использовал их по своему усмотрению.

Указанными действиями южноуралец причинил ущерб 8 членам общества, общая сумма причиненного инвалидам ущерба составила 103 тысячи 500 рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на автомашину обвиняемого («Лада Ларгус») стоимостью 450 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.10.18

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