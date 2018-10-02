Суд обязал мэрию Челябинска построить в Ленинском районе «ливневку»

Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию города организовать систему водоотведения на территории Ленинского района Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска провело проверку по обращениям жителей об отсутствии системы водоотведения на автомобильных дорогах территории. Следствием этого стало подтопление частных жилых домов, нарушение безопасности и бесперебойности движения автотранспорта при выпадении осадков.

Прокурор района обратился в Советский районный суд Челябинска с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц с требованием о возложении на мэрию обязанности организовать систему отвода дождевых вод на территории Ленинского района.

Судом первой и апелляционных инстанций требования прокурора признаны законными и обоснованными.

Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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